Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Шифр 2 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шифр 2
Киноафиша Сериалы Шифр 2 Сезоны Сезон 1

Шифр 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шифр 2»

В 1 сезоне сериала «Шифр-2» события разворачиваются в советской столице, в 1957 году. София и Вершинин играют свадьбу. На церемонии бракосочетания Ира и Леша ругаются, и Леша отправляется домой в одиночестве. После торжественного мероприятия Аня и Проскурин обнаруживают в темном закоулке мертвое тело мужчины без костюма и ботинок. Личность убитого удается установить. Им оказывается фотограф Женя Лабухов. Новый начальник Проскурина, полковник Белых, отдает распоряжение устроить облаву на местных хулиганов. Спустя время становится известно, что Лабухов изготавливал порнографические фото. У расследования появляется новое направление.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Шифр 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 сентября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 сентября 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
8 сентября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 сентября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
9 сентября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
9 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше