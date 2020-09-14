В 1 сезоне сериала «Шифр-2» события разворачиваются в советской столице, в 1957 году. София и Вершинин играют свадьбу. На церемонии бракосочетания Ира и Леша ругаются, и Леша отправляется домой в одиночестве. После торжественного мероприятия Аня и Проскурин обнаруживают в темном закоулке мертвое тело мужчины без костюма и ботинок. Личность убитого удается установить. Им оказывается фотограф Женя Лабухов. Новый начальник Проскурина, полковник Белых, отдает распоряжение устроить облаву на местных хулиганов. Спустя время становится известно, что Лабухов изготавливал порнографические фото. У расследования появляется новое направление.