В 1 сезоне сериала «Worst Roommate Ever» представлены четыре реальные истории об угрозе, которая может скрываться прямо в коридоре. В центре событий оказываются соседи по комнате, которые попадают в западню один за другим. Алекс Миллер из штата Филадельфия, которой ничего неизвестно об истинных намерениях Джеда Крика, сдает ему комнату. Вскоре ей приходится раскаяться в этом решении. Джед Крик ознакомился с законодательными статьями, касающимся аренды жилья, и собирается выгнать Миллер из собственного дома. Он всячески терроризирует женщину и даже совершает жестокое нападение.