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Кошмарный квартирант 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кошмарный квартирант
Киноафиша Сериалы Кошмарный квартирант Сезоны Сезон 1

Worst Roommate Ever 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кошмарный квартирант»

В 1 сезоне сериала «Worst Roommate Ever» представлены четыре реальные истории об угрозе, которая может скрываться прямо в коридоре. В центре событий оказываются соседи по комнате, которые попадают в западню один за другим. Алекс Миллер из штата Филадельфия, которой ничего неизвестно об истинных намерениях Джеда Крика, сдает ему комнату. Вскоре ей приходится раскаяться в этом решении. Джед Крик ознакомился с законодательными статьями, касающимся аренды жилья, и собирается выгнать Миллер из собственного дома. Он всячески терроризирует женщину и даже совершает жестокое нападение.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Кошмарный квартирант График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Зови меня бабушкой Call Me Grandma
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2022
В тихом омуте черти водятся Be Careful of the Quiet Ones
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Марафонец Marathon Man
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
Ищу соседа. Часть 1 Roommate Wanted - Part 1
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2022
Ищу соседа. Часть 2 Roommate Wanted - Part 2
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2022
График выхода всех сериалов
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