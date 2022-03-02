В 1 сезоне сериала «Я тебя не боюсь!» молодая привлекательная женщина, мать двоих детей Дарья кажется всем знакомым совершенно счастливой домохозяйкой. Но лишь одной ей известно, на какие ужасы способен ее «идеальный» муж Кирилл. Супруг регулярно бьет ее и малышей, издевается над ними и чувствует свою полную безнаказанность. Даша решается на отчаянные меры и сбегает вместе с детьми в другой город. Она обзаводится домом, работой и новой любовью. Однако в этот момент Кирилл все же находит пропавшую жену. Он появляется на ее пороге с цветами и слезными извинениями. Но решится ли Даша ему поверить?