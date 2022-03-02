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Я тебя не боюсь! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я тебя не боюсь!
Киноафиша Сериалы Я тебя не боюсь! Сезоны Сезон 1

Я тебя не боюсь! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я тебя не боюсь!»

В 1 сезоне сериала «Я тебя не боюсь!» молодая привлекательная женщина, мать двоих детей Дарья кажется всем знакомым совершенно счастливой домохозяйкой. Но лишь одной ей известно, на какие ужасы способен ее «идеальный» муж Кирилл. Супруг регулярно бьет ее и малышей, издевается над ними и чувствует свою полную безнаказанность. Даша решается на отчаянные меры и сбегает вместе с детьми в другой город. Она обзаводится домом, работой и новой любовью. Однако в этот момент Кирилл все же находит пропавшую жену. Он появляется на ее пороге с цветами и слезными извинениями. Но решится ли Даша ему поверить?

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Список серий 1-го сезона сериала «Я тебя не боюсь!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
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