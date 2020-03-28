В 1 сезоне сериала «Следуя за сердцем» молодая женщина Светлана самостоятельно обеспечивает дочь Дарью. Утром героиня опаздывает на собеседование и чуть не попадает под грузовик. По счастью, рядом оказывается мужчина по имени Олег, который приходит ей на выручку. Выясняется, что он владеет той самой компанией, куда Света планирует устроиться на работу. Олег рано овдовел. Как и сама Света, он в одиночку растит дочь – первоклассницу Леру. Герои начинают испытывать влечение друг к другу, но владелец фирмы уже помолвлен с другой женщиной. Однако он пока не подозревает, с какими предательствами столкнется в скором времени.