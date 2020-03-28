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Следуя за сердцем 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Следуя за сердцем
Киноафиша Сериалы Следуя за сердцем Сезоны Сезон 1

Следуя за сердцем 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Следуя за сердцем»

В 1 сезоне сериала «Следуя за сердцем» молодая женщина Светлана самостоятельно обеспечивает дочь Дарью. Утром героиня опаздывает на собеседование и чуть не попадает под грузовик. По счастью, рядом оказывается мужчина по имени Олег, который приходит ей на выручку. Выясняется, что он владеет той самой компанией, куда Света планирует устроиться на работу. Олег рано овдовел. Как и сама Света, он в одиночку растит дочь – первоклассницу Леру. Герои начинают испытывать влечение друг к другу, но владелец фирмы уже помолвлен с другой женщиной. Однако он пока не подозревает, с какими предательствами столкнется в скором времени.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Следуя за сердцем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2020
График выхода всех сериалов
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