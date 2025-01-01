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Марионетка Жорик 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Марионетка Жорик
Киноафиша Сериалы Марионетка Жорик Сезоны Сезон 1

Марионетка Жорик
Название Сезон 1
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Марионетка Жорик»

В 1 сезоне сериала «Марионетка Жорик» в центре событий оказывается состоятельный бизнесмен, который имеет немало связей в преступном мире и живет припеваючи. Однако все меняется после того, как он случайно оказывается втянут в сомнительный спор. Его суть заключается в том, что такой человек, как он, никогда не сможет изменить свои привычки. Жорик готов справиться с этим вызовом. Он отказывается от своей работы, жилья, финансовых средств и даже женщины, с которой встречается. Главный герой отправляется в небольшой провинциальный городок, выдавая себя за известного модельера и разгуливая по улицам в розовых обтягивающих нарядах.

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Список серий сериала Марионетка Жорик График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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