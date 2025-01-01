В 1 сезоне сериала «Марионетка Жорик» в центре событий оказывается состоятельный бизнесмен, который имеет немало связей в преступном мире и живет припеваючи. Однако все меняется после того, как он случайно оказывается втянут в сомнительный спор. Его суть заключается в том, что такой человек, как он, никогда не сможет изменить свои привычки. Жорик готов справиться с этим вызовом. Он отказывается от своей работы, жилья, финансовых средств и даже женщины, с которой встречается. Главный герой отправляется в небольшой провинциальный городок, выдавая себя за известного модельера и разгуливая по улицам в розовых обтягивающих нарядах.