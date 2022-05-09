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Мамкина звездочка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мамкина звездочка
Киноафиша Сериалы Мамкина звездочка Сезоны Сезон 1

Мамкина звездочка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мамкина звездочка»

В 1 сезоне сериала «Мамкина звездочка» советский пилот Александр Мамкин вошел в историю благодаря своему героическому поступку. Он спас несколько десятков детей, которые воспитывались в Полоцком детском доме. Нацисты собирались использовать ребят для участия в нелегальных медицинских опытах. Не задумываясь o последствиях, отчаянный летчик бросился на спасение детдомовцев, угодивших в западню фашистов. Большую роль в этой истории сыграл и заведующий интерната. Он рискнул и обратился за помощью к партизанам, которым удалось эвакуировать детей в глухую деревню. Маленькими группами ребят перевезли оттуда в безопасное место.

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мамкина звездочка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2022
График выхода всех сериалов
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