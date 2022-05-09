В 1 сезоне сериала «Мамкина звездочка» советский пилот Александр Мамкин вошел в историю благодаря своему героическому поступку. Он спас несколько десятков детей, которые воспитывались в Полоцком детском доме. Нацисты собирались использовать ребят для участия в нелегальных медицинских опытах. Не задумываясь o последствиях, отчаянный летчик бросился на спасение детдомовцев, угодивших в западню фашистов. Большую роль в этой истории сыграл и заведующий интерната. Он рискнул и обратился за помощью к партизанам, которым удалось эвакуировать детей в глухую деревню. Маленькими группами ребят перевезли оттуда в безопасное место.