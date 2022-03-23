В 1 сезоне сериала «Любовь без права передачи» в центре событий оказывается девушка по имени Катя, которая живет в маленьком городе и пытается прокормить свою семью на зарплату регистратора ЗАГСа. В больнице она случайно выясняет, что ее биологическим отцом является богатый бизнесмен из столицы. Катя едет в его шикарный пентхаус и по пути чуть не попадает в аварию. Вторым участником ДТП оказывается молодой врач Сережа. Он предлагает подвести Катю, они находят общий язык и договариваются увидеться снова. Но когда Сергей возвращается к себе домой, он снова застает Катю. Она оказывается его сестрой.