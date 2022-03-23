Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Любовь без права передачи 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовь без права передачи
Киноафиша Сериалы Любовь без права передачи Сезоны Сезон 1

Любовь без права передачи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь без права передачи»

В 1 сезоне сериала «Любовь без права передачи» в центре событий оказывается девушка по имени Катя, которая живет в маленьком городе и пытается прокормить свою семью на зарплату регистратора ЗАГСа. В больнице она случайно выясняет, что ее биологическим отцом является богатый бизнесмен из столицы. Катя едет в его шикарный пентхаус и по пути чуть не попадает в аварию. Вторым участником ДТП оказывается молодой врач Сережа. Он предлагает подвести Катю, они находят общий язык и договариваются увидеться снова. Но когда Сергей возвращается к себе домой, он снова застает Катю. Она оказывается его сестрой.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Любовь без права передачи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше