В 1 сезоне сериала «Среди камней» события разворачиваются в небольшом ирландском городке. В центре событий оказывается начинающий боец ММА по имени Дэмиен Данн, который вырос в неблагополучном районе и делает все, чтобы вырваться в люди. Все свободное время он уделяет тренировкам и не хочет иметь ничего общего с миром гангстеров и противозаконными делами, которые погубили многих его сверстников. Парень умеет постоять за себя, но только не на улицах, а на ринге. Уэсли, старший брат Дэмиена, занимается продажей запрещенный веществ. Пока Дэмиен готовится к соревнованию, Уэс без вести пропадает.