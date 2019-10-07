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Среди камней 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Среди камней
Киноафиша Сериалы Среди камней Сезоны Сезон 1

Darklands 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Среди камней»

В 1 сезоне сериала «Среди камней» события разворачиваются в небольшом ирландском городке. В центре событий оказывается начинающий боец ММА по имени Дэмиен Данн, который вырос в неблагополучном районе и делает все, чтобы вырваться в люди. Все свободное время он уделяет тренировкам и не хочет иметь ничего общего с миром гангстеров и противозаконными делами, которые погубили многих его сверстников. Парень умеет постоять за себя, но только не на улицах, а на ринге. Уэсли, старший брат Дэмиена, занимается продажей запрещенный веществ. Пока Дэмиен готовится к соревнованию, Уэс без вести пропадает.

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Список серий 1-го сезона сериала «Среди камней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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