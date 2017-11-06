В 1 сезоне сериала «Линия света» в центре событий – молодая девушка по имени Варвара. Она воспитывалась в закрытой религиозной секте, где с детских лет много работала, молилась и повиновалась каждому слову лидера. Он использовал всех представителей коммуны, но на Варю у него были особые планы. Наставник собирался сделать ее своей четвертой женой, несмотря на то что Варя является кровной внучкой его первой супруги Аглаи. Не собираясь подчиняться воле беспощадного диктатора, Варя украдкой сбегает из общины. Она надеется найти поддержку у своей тети Лоры, которая живет в другом городе и сама давно пытается вывести пастыря на чистую воду.