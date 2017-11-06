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Линия света 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Линия света
Киноафиша Сериалы Линия света Сезоны Сезон 1

Линия света 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Линия света»

В 1 сезоне сериала «Линия света» в центре событий – молодая девушка по имени Варвара. Она воспитывалась в закрытой религиозной секте, где с детских лет много работала, молилась и повиновалась каждому слову лидера. Он использовал всех представителей коммуны, но на Варю у него были особые планы. Наставник собирался сделать ее своей четвертой женой, несмотря на то что Варя является кровной внучкой его первой супруги Аглаи. Не собираясь подчиняться воле беспощадного диктатора, Варя украдкой сбегает из общины. Она надеется найти поддержку у своей тети Лоры, которая живет в другом городе и сама давно пытается вывести пастыря на чистую воду.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Линия света» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 ноября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 ноября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 ноября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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