В 1 сезоне сериала «За здоровье» семейная пара Эдурне и Хулиан построили успешную юридическую карьеру. Но их мир, полный цинизма, дал трещину, когда герои приблизились к 40-летнему рубежу. Они решили, что им пора отойти от дел и заняться чем-то другим. Выбор супругов пал на сферу общественного питания. Эдурне и Хулиан открыли русский ресторанчик под названием «Насдровья», который тут же стал пользоваться популярностью у местных жителей. И не только у них... Завсегдатаями этого заведения оказались представители мафиозной структуры из России, после чего жизнь бывших адвокатов превратилась в настоящий триллер.