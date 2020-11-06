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За здоровье 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За здоровье
Киноафиша Сериалы За здоровье Сезоны Сезон 1

Nasdrovia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «За здоровье»

В 1 сезоне сериала «За здоровье» семейная пара Эдурне и Хулиан построили успешную юридическую карьеру. Но их мир, полный цинизма, дал трещину, когда герои приблизились к 40-летнему рубежу. Они решили, что им пора отойти от дел и заняться чем-то другим. Выбор супругов пал на сферу общественного питания. Эдурне и Хулиан открыли русский ресторанчик под названием «Насдровья», который тут же стал пользоваться популярностью у местных жителей. И не только у них... Завсегдатаями этого заведения оказались представители мафиозной структуры из России, после чего жизнь бывших адвокатов превратилась в настоящий триллер.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала За здоровье График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Запой Zapoi
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2020
Ткаченко Tkachenko
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2020
Проклятая сука Proklyataya suka
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2020
Бабушка Babuska
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2020
Полиция Politsiya
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2020
Вор в законе Vor V Zakone
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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