В 1 сезоне сериала «Выжившие: Огни» молодой парень Витя оказывается застигнут вирусом в загородном доме своей бабушки. Теперь он должен в одиночку справляться с последствиями болезни: обеспечивать себя пищей и не засыпать больше, чем на два часа. Иначе он погибнет во сне, как и миллионы людей по всему миру. Ситуацию еще больше осложняет то, что Виктор страдает агорафобией и никак не может покинуть стены дома. Сосед приносит к его крыльцу куриные яйца, а хитрая система будильников позволяет ему вовремя проснуться. По радиосвязи Витя знакомится с девушкой Никой. Выясняется, что ей срочно нужна его помощь, однако из-за своей болезни он боится выйти.