Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Выжившие: Огни 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Огни
Киноафиша Сериалы Выжившие: Огни Сезоны Сезон 1

Выжившие: Огни 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Огни»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: Огни» молодой парень Витя оказывается застигнут вирусом в загородном доме своей бабушки. Теперь он должен в одиночку справляться с последствиями болезни: обеспечивать себя пищей и не засыпать больше, чем на два часа. Иначе он погибнет во сне, как и миллионы людей по всему миру. Ситуацию еще больше осложняет то, что Виктор страдает агорафобией и никак не может покинуть стены дома. Сосед приносит к его крыльцу куриные яйца, а хитрая система будильников позволяет ему вовремя проснуться. По радиосвязи Витя знакомится с девушкой Никой. Выясняется, что ей срочно нужна его помощь, однако из-за своей болезни он боится выйти.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Огни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2021
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше