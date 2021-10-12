В 1 сезоне сериала «Выжившие: Иона» после прошедшей по миру эпидемии жуткого вируса в живых остаются лишь немногие переболевшие люди. Причем все они могут спать не больше двух часов в сутки, рискуя умереть. Чтобы вовремя просыпаться и вместе бороться с опасностями нового времени, выжившие создают общины. Одну из них возглавляет «пророк» по имени Иона, обладающий удивительной способностью самостоятельно выходить из сна в нужный момент. За этот дар люди считают его посланником Бога. Но однажды Ионе приходит видение свыше, после которого он принимает в общину убийцу, считая его спасителем человечества.