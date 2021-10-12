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Выжившие: Иона 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Иона
Киноафиша Сериалы Выжившие: Иона Сезоны Сезон 1

Выжившие: Иона 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 2 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Иона»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: Иона» после прошедшей по миру эпидемии жуткого вируса в живых остаются лишь немногие переболевшие люди. Причем все они могут спать не больше двух часов в сутки, рискуя умереть. Чтобы вовремя просыпаться и вместе бороться с опасностями нового времени, выжившие создают общины. Одну из них возглавляет «пророк» по имени Иона, обладающий удивительной способностью самостоятельно выходить из сна в нужный момент. За этот дар люди считают его посланником Бога. Но однажды Ионе приходит видение свыше, после которого он принимает в общину убийцу, считая его спасителем человечества.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Иона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Зов
Сезон 1 Серия 1
12 октября 2021
Кто-то в лесу
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2021
Гришин Ад
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2021
Болезнь
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2021
Смятение
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2021
Первая смерть
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2021
Чрево кита
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2021
Прощание и наказание
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2021
Казнь
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2021
Возвращение
Сезон 1 Серия 10
12 октября 2021
Звонок из прошлого
Сезон 1 Серия 11
12 октября 2021
Хандра
Сезон 1 Серия 12
12 октября 2021
Все проснутся
Сезон 1 Серия 13
12 октября 2021
...
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2021
График выхода всех сериалов
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