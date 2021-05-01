В 1 сезоне сериала «Честная игра» судьба Стефы Полозовой складывается вполне благополучно. Она живет тихой семейной жизнью со своим супругом Ярославом и воспитывает очаровательных двойняшек Нину и Артема. Вот только их брак основан не на любви, а на взаимном уважении и общих обязательствах. Раньше героиню это вполне устраивало, но после смерти матери она задумалась о том, что хотела бы что-то изменить в своей жизни. В это время судьба сталкивает ее с мужчиной по имени Игорь, который пробуждает в женщине настоящие эмоции. Теперь Стефе предстоит сделать непростой выбор – женское счастье или семейные обязательства.