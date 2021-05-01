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Честная игра 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Честная игра
Киноафиша Сериалы Честная игра Сезоны Сезон 1

Честная игра 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Честная игра»

В 1 сезоне сериала «Честная игра» судьба Стефы Полозовой складывается вполне благополучно. Она живет тихой семейной жизнью со своим супругом Ярославом и воспитывает очаровательных двойняшек Нину и Артема. Вот только их брак основан не на любви, а на взаимном уважении и общих обязательствах. Раньше героиню это вполне устраивало, но после смерти матери она задумалась о том, что хотела бы что-то изменить в своей жизни. В это время судьба сталкивает ее с мужчиной по имени Игорь, который пробуждает в женщине настоящие эмоции. Теперь Стефе предстоит сделать непростой выбор – женское счастье или семейные обязательства. 

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Честная игра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2021
График выхода всех сериалов
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