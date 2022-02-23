В 1 сезоне сериала «До последнего вздоха» в центре событий оказывается женщина, которая работает в сельском отделении полиции. Ее имя – Михре. В свои 46 лет героиня осталась совсем одна. Она развелась с супругом, рассорилась с сыном и потеряла дочь, которая покончила жизнь самоубийством. Родная сестра Михре страдает от алкогольной зависимости. Однако у женщины есть цель, которая позволяет ей находить в себе силы жить дальше. В скором времени из заключения выходит человек, имеющий отношение к гибели ее дочери. Михре не удалось доказать его причастность в свое время. Но теперь она сделает все, чтобы он ответил за содеянное.