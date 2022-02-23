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До последнего вздоха 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала До последнего вздоха
Киноафиша Сериалы До последнего вздоха Сезоны Сезон 1

Son Nefesime Kadar
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «До последнего вздоха»

В 1 сезоне сериала «До последнего вздоха» в центре событий оказывается женщина, которая работает в сельском отделении полиции. Ее имя – Михре. В свои 46 лет героиня осталась совсем одна. Она развелась с супругом, рассорилась с сыном и потеряла дочь, которая покончила жизнь самоубийством. Родная сестра Михре страдает от алкогольной зависимости. Однако у женщины есть цель, которая позволяет ей находить в себе силы жить дальше. В скором времени из заключения выходит человек, имеющий отношение к гибели ее дочери. Михре не удалось доказать его причастность в свое время. Но теперь она сделает все, чтобы он ответил за содеянное.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала До последнего вздоха График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2022
Сезон 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2022
График выхода всех сериалов
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