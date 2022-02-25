В 1 сезоне сериала «Игра в знаменитость» в центре событий оказывается одна из самых популярных актрис, слава о которой вышла далеко за пределы родной Индии. Внезапно общественность ужасает известие о том, что кинозвезда бесследно исчезла. Ее родственники в панике, а сотрудники отделения уголовного розыска приступают к активным поискам. В ходе следственных мероприятий выясняется, что за идеальным фасадом ее публичной и частной жизни скрывается множество шокирующих обстоятельств. Оказывается, всеми любимая актриса вела двойную жизнь и многих фактов о ней не знали даже приближенные.