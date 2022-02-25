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Игра в знаменитость 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игра в знаменитость
Киноафиша Сериалы Игра в знаменитость Сезоны Сезон 1

The Fame Game 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра в знаменитость»

В 1 сезоне сериала «Игра в знаменитость» в центре событий оказывается одна из самых популярных актрис, слава о которой вышла далеко за пределы родной Индии. Внезапно общественность ужасает известие о том, что кинозвезда бесследно исчезла. Ее родственники в панике, а сотрудники отделения уголовного розыска приступают к активным поискам. В ходе следственных мероприятий выясняется, что за идеальным фасадом ее публичной и частной жизни скрывается множество шокирующих обстоятельств. Оказывается, всеми любимая актриса вела двойную жизнь и многих фактов о ней не знали даже приближенные.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Игра в знаменитость График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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