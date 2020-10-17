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Почти вся правда 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Почти вся правда
Киноафиша Сериалы Почти вся правда Сезоны Сезон 1

Майже вся правда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Почти вся правда»

В 1 сезоне сериала «Почти вся правда» в центре событий оказывается адвокат Анна Сотникова, которая ведет дела, связанные с расторжением брачных союзов и разделом имущества. Она всегда отстаивает интересы женщин в суде, поскольку и сама пережила болезненный опыт развода со своим мужем-юристом. Он хотел лишить ее средств и отобрать дочь Женю. С тех пор прошло немало лет, Сотникова состоялась в профессии и сама воспитала Женю. Она вывела на чистую воду немало мужчин, которые хотели обобрать своих супруг. Но внезапно в жизни женщины начинается непростой период. В ее защите на этот раз нуждается сама Женя...

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Список серий 1-го сезона сериала «Почти вся правда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2020
График выхода всех сериалов
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