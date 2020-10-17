В 1 сезоне сериала «Почти вся правда» в центре событий оказывается адвокат Анна Сотникова, которая ведет дела, связанные с расторжением брачных союзов и разделом имущества. Она всегда отстаивает интересы женщин в суде, поскольку и сама пережила болезненный опыт развода со своим мужем-юристом. Он хотел лишить ее средств и отобрать дочь Женю. С тех пор прошло немало лет, Сотникова состоялась в профессии и сама воспитала Женю. Она вывела на чистую воду немало мужчин, которые хотели обобрать своих супруг. Но внезапно в жизни женщины начинается непростой период. В ее защите на этот раз нуждается сама Женя...