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Пряный вкус любви 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пряный вкус любви
Киноафиша Сериалы Пряный вкус любви Сезоны Сезон 1

Несладкое предложение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пряный вкус любви»

В 1 сезоне сериала «Пряный вкус любви» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Анна. Она рано похоронила родителей, потерю которых переживала очень болезненно. Сергей всячески поддерживал ее в трудный период жизни. Они сблизились и вскоре начали встречаться. Однако после бурных сцен ревности, одна из которых закончилась рукоприкладством, Анна приняла решение разорвать эту связь. На новом месте работы девушка познакомилась с руководителем фирмы Глебом Мартыновым. Теперь Анне нужно определиться: вступить в новые отношения или отважиться дать Сергею второй шанс.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пряный вкус любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 января 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 января 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 января 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 января 2020
График выхода всех сериалов
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