В 1 сезоне сериала «Пряный вкус любви» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Анна. Она рано похоронила родителей, потерю которых переживала очень болезненно. Сергей всячески поддерживал ее в трудный период жизни. Они сблизились и вскоре начали встречаться. Однако после бурных сцен ревности, одна из которых закончилась рукоприкладством, Анна приняла решение разорвать эту связь. На новом месте работы девушка познакомилась с руководителем фирмы Глебом Мартыновым. Теперь Анне нужно определиться: вступить в новые отношения или отважиться дать Сергею второй шанс.