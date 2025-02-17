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Власть 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Власть
Киноафиша Сериалы Власть Сезоны Сезон 1

Vlast 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Власть»

В 1 сезоне сериала «Власть» одаренный художник мечтает заработать много денег, чтобы оплатить лечение своей возлюбленной. Девушка серьезно больна и может вскоре умереть, если не провести дорогостоящую операцию. Однако время идет, а творчество по-прежнему не приносит герою дохода. Он рисует афиши для популярной группы, параллельно подрабатывая у музыкантов водителем. Постепенно парень вынашивает коварный план. Он решает похитить нескольких фанаток группы – популярных интернет-блогерш, готовых на все ради участия в клипе. Однако операция с требованием выкупа проваливается, когда к спасению подключаются родители девушек.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Власть» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Игра
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2025
Катастрофа
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2025
Кукла
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2025
Выкуп
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2025
Спасибо
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2025
Концерт
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2025
Гроб
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2025
Допрос
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2025
Фанатки
Сезон 1 Серия 9
17 февраля 2025
Прощение
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2025
График выхода всех сериалов
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