В 1 сезоне сериала «Власть» одаренный художник мечтает заработать много денег, чтобы оплатить лечение своей возлюбленной. Девушка серьезно больна и может вскоре умереть, если не провести дорогостоящую операцию. Однако время идет, а творчество по-прежнему не приносит герою дохода. Он рисует афиши для популярной группы, параллельно подрабатывая у музыкантов водителем. Постепенно парень вынашивает коварный план. Он решает похитить нескольких фанаток группы – популярных интернет-блогерш, готовых на все ради участия в клипе. Однако операция с требованием выкупа проваливается, когда к спасению подключаются родители девушек.