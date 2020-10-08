В 1 сезоне сериала «Акудама драйв» в антиутопическом будущем Кансай превращается в вассала Канто, после того как тот одержал победу в ядерной войне. В городе стремительно возрастает уровень преступности, за дело принимаются полчища профессиональных преступников, которых прозвали «Акудама». Они зарабатывают себе на жизнь тем, что приводят в исполнение опасные задания, которые часто носят противозаконный характер. С ними вступают в схватку представители специального подразделения, которых именуют Палачи. Правоохранители определяют виновность злодея и меру наказания, а Палачи ищут его и приводят в исполнение приговор.