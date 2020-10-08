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Акудама драйв 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акудама драйв
Киноафиша Сериалы Акудама драйв Сезоны Сезон 1

Akudama Drive 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акудама драйв»

В 1 сезоне сериала «Акудама драйв» в антиутопическом будущем Кансай превращается в вассала Канто, после того как тот одержал победу в ядерной войне. В городе стремительно возрастает уровень преступности, за дело принимаются полчища профессиональных преступников, которых прозвали «Акудама». Они зарабатывают себе на жизнь тем, что приводят в исполнение опасные задания, которые часто носят противозаконный характер.  С ними вступают в схватку представители специального подразделения, которых именуют Палачи. Правоохранители определяют виновность злодея и меру наказания, а Палачи ищут его и приводят в исполнение приговор.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Акудама драйв» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Кансай SE7EN
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2020
Бешеные псы RESERVOIR DOGS
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2020
Миссия невыполнима MISSION: IMPOSSIBLE
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2020
Скорость SPEED
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2020
Мертвец идёт DEAD MAN WALKING
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2020
Брат BROTHER
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2020
Город потерянных детей THE CITY OF LOST CHILDREN
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2020
Черный дождь BLACK RAIN
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2020
Сияние THE SHINING
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2020
Вавилон BABEL
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2020
Военные игры WAR GAMES
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2020
Акудама драйв AKUDAMA DRIVE
Сезон 1 Серия 12
24 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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