В 1 сезоне сериала «Временная связь. Альманах» объединены сюжеты нескольких известных рассказов советского и российского писателя-фантаста Кира Булычева. Герои трех тесно переплетенных между собой историй получают возможность вернуться в свое прошлое и повлиять на будущее. Их ждут путешествия во времени и попытки разобраться в запутанном и загадочном устройстве пространственно-временного континуума. Однако вскоре персонажи поймут, что за все свои действия так или иначе приходится платить, а единственный способ достичь «светлого будущего» – начать менять мир в настоящем.