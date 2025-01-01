Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Временная связь. Альманах 2022, 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Временная связь. Альманах Сезоны Сезон 1

Временная связь. Альманах
Название Сезон 1
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Временная связь. Альманах»

В 1 сезоне сериала «Временная связь. Альманах» объединены сюжеты нескольких известных рассказов советского и российского писателя-фантаста Кира Булычева. Герои трех тесно переплетенных между собой историй получают возможность вернуться в свое прошлое и повлиять на будущее. Их ждут путешествия во времени и попытки разобраться в запутанном и загадочном устройстве пространственно-временного континуума. Однако вскоре персонажи поймут, что за все свои действия так или иначе приходится платить, а единственный способ достичь «светлого будущего» – начать менять мир в настоящем.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Временная связь. Альманах График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше