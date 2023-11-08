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Преступники 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Преступники
Киноафиша Сериалы Преступники Сезоны Сезон 1

Culprits
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Преступники»

В 1 сезоне сериала «Culprits» в центре событий оказывается банда крутых грабителей под предводительством молодой женщины по имени Дайан. Они уже давно промышляют преступлениями и делают это вполне успешно. После очередной масштабной кражи преступники разбегаются кто куда и собираются начать новую жизнь, используя награбленное. Но прошлое не оставляет их. За Дайан и ее подельниками начинает охотиться загадочный человек. После распада команды, ее лидера и остальных членов группировки преследует убийца, который не остановится, пока не расправится с каждым из них. Грабителям нужно постараться, чтобы остаться в живых.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Преступники График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 ноября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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