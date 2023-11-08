В 1 сезоне сериала «Culprits» в центре событий оказывается банда крутых грабителей под предводительством молодой женщины по имени Дайан. Они уже давно промышляют преступлениями и делают это вполне успешно. После очередной масштабной кражи преступники разбегаются кто куда и собираются начать новую жизнь, используя награбленное. Но прошлое не оставляет их. За Дайан и ее подельниками начинает охотиться загадочный человек. После распада команды, ее лидера и остальных членов группировки преследует убийца, который не остановится, пока не расправится с каждым из них. Грабителям нужно постараться, чтобы остаться в живых.