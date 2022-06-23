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ЖИЗА 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала ЖИЗА
Киноафиша Сериалы ЖИЗА Сезоны Сезон 1

ЖИЗА 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «ЖИЗА»

В 1 сезоне сериала «ЖИЗА» действие разворачивается в небольшом российском городке, название которого и не найдешь на карте. В центре событий оказываются простые школьники. Их отличает от большинства сверстников только одно – у них нет родителей. Подростки живут в провинциальном детском доме. Помимо обычных проблем, свойственных каждому ребенку в переходном возрасте, главные герои еще пытаются сопротивляться суровой системе с ее жесткими законами и безапелляционными требованиями. Чтобы перестать жить по чужой указке, сироты решаются сбежать из стен ненавистного интерната.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «ЖИЗА» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 августа 2022
График выхода всех сериалов
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