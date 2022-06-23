В 1 сезоне сериала «ЖИЗА» действие разворачивается в небольшом российском городке, название которого и не найдешь на карте. В центре событий оказываются простые школьники. Их отличает от большинства сверстников только одно – у них нет родителей. Подростки живут в провинциальном детском доме. Помимо обычных проблем, свойственных каждому ребенку в переходном возрасте, главные герои еще пытаются сопротивляться суровой системе с ее жесткими законами и безапелляционными требованиями. Чтобы перестать жить по чужой указке, сироты решаются сбежать из стен ненавистного интерната.