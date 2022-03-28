В 1 сезоне сериала «Сыграй моего мужа» телепродюсер Варвара готовится к выходу в эфир своего дебютного проекта. Она запускает реалити-шоу, в котором два семейства должны прожить несколько дней под прицелами видеокамер. Проект обещает принести ей богатство и популярность, а также открыть путь в мир большого федерального телевидения. Варя договаривается с семьями, заключает контракты и готовится к дню долгожданной премьеры. Но за несколько дней до съемок одна из семей отказывается от участия. Девушка идет на крайние меры: нанимает актеров и сама выходит на площадку в роли жены. Только вот ей придется прожить неделю с чужим человеком.