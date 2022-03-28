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Сыграй моего мужа 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сыграй моего мужа
Киноафиша Сериалы Сыграй моего мужа Сезоны Сезон 1

Сыграй моего мужа 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сыграй моего мужа»

В 1 сезоне сериала «Сыграй моего мужа» телепродюсер Варвара готовится к выходу в эфир своего дебютного проекта. Она запускает реалити-шоу, в котором два семейства должны прожить несколько дней под прицелами видеокамер. Проект обещает принести ей богатство и популярность, а также открыть путь в мир большого федерального телевидения. Варя договаривается с семьями, заключает контракты и готовится к дню долгожданной премьеры. Но за несколько дней до съемок одна из семей отказывается от участия. Девушка идет на крайние меры: нанимает актеров и сама выходит на площадку в роли жены. Только вот ей придется прожить неделю с чужим человеком.

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Список серий 1-го сезона сериала «Сыграй моего мужа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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