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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 3 Серия 13

Полиция Чикаго 2014 13 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 3 / Серия 1 30 сентября 2015
Сезон 3 / Серия 2 7 октября 2015
Сезон 3 / Серия 3 14 октября 2015
Сезон 3 / Серия 4 21 октября 2015
Сезон 3 / Серия 5 28 октября 2015
Сезон 3 / Серия 6 28 октября 2015
Сезон 3 / Серия 7 4 ноября 2015
Сезон 3 / Серия 8 11 ноября 2015
Сезон 3 / Серия 9 18 ноября 2015
Сезон 3 / Серия 10 6 января 2016
Сезон 3 / Серия 11 13 января 2016
Сезон 3 / Серия 12 20 января 2016
Сезон 3 / Серия 13 3 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 14 10 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 15 17 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 16 24 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 17 2 марта 2016
Сезон 3 / Серия 18 23 марта 2016
Сезон 3 / Серия 19 30 марта 2016
Сезон 3 / Серия 20 4 мая 2016
Сезон 3 / Серия 21 11 мая 2016
Сезон 3 / Серия 22 18 мая 2016
Сезон 3 / Серия 23 25 мая 2016
О чем серия

В 3 сезоне 13 серии сериала «Полиция Чикаго» Линдси и Холстед работают вместе. Им предстоит задержать людей, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и совершающих нападения на женщин, которым везет в игорных заведениях.

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