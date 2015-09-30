В 3 сезоне 13 серии сериала «Полиция Чикаго» Линдси и Холстед работают вместе. Им предстоит задержать людей, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов и совершающих нападения на женщин, которым везет в игорных заведениях.
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