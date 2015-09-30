Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 3 Серия 10

Полиция Чикаго 2014 10 серия 3 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 3 / Серия 1 30 сентября 2015
Сезон 3 / Серия 2 7 октября 2015
Сезон 3 / Серия 3 14 октября 2015
Сезон 3 / Серия 4 21 октября 2015
Сезон 3 / Серия 5 28 октября 2015
Сезон 3 / Серия 6 28 октября 2015
Сезон 3 / Серия 7 4 ноября 2015
Сезон 3 / Серия 8 11 ноября 2015
Сезон 3 / Серия 9 18 ноября 2015
Сезон 3 / Серия 10 6 января 2016
Сезон 3 / Серия 11 13 января 2016
Сезон 3 / Серия 12 20 января 2016
Сезон 3 / Серия 13 3 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 14 10 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 15 17 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 16 24 февраля 2016
Сезон 3 / Серия 17 2 марта 2016
Сезон 3 / Серия 18 23 марта 2016
Сезон 3 / Серия 19 30 марта 2016
Сезон 3 / Серия 20 4 мая 2016
Сезон 3 / Серия 21 11 мая 2016
Сезон 3 / Серия 22 18 мая 2016
Сезон 3 / Серия 23 25 мая 2016
О чем серия

В 3 сезоне 10 серии сериала «Полиция Чикаго» пациенты, у которых не было онкологических заболеваний, стали жертвами химического облучения. Оказывается, что доктор, ответственный за этот случай, занимался лечением покойной супруги Войта.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают На ярком солнце
На ярком солнце 4 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1036 комментариев
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше