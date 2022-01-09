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Похороны Короля Роз 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Похороны Короля Роз
Киноафиша Сериалы Похороны Короля Роз Сезоны Сезон 1

Baraou no Souretsu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Похороны Короля Роз»

В 1 сезоне сериала «Похороны Короля Роз» герцог Йоркский хочет заполучить британский трон и уничтожить короля Генриха VI и его преемника. Тем временем у герцога рождается наследник – Ричард Плантагенет. День, когда он появился на свет, был связан со множеством дурных предзнаменований. Ричарда нельзя назвать обыкновенным человеком. Обладая физическими особенностями, связанными с принадлежностью сразу к обоим полам, Ричард III с самого рождения познал ненависть своей матери. Ее озлобленность и пренебрежительное отношение сопровождают мальчика все его детство, провоцируя у него глубокое отвращение к собственному телу.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Похороны Короля Роз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Войны роз Wars of the Roses
Сезон 1 Серия 1
9 января 2022
Отец - мой свет Father Is My Light
Сезон 1 Серия 2
16 января 2022
Я - тень, тьма за светом. I Am the Shadow, the Darkness Behind the Light
Сезон 1 Серия 3
23 января 2022
Я боюсь, что потеряю ответы, которые получил, и… все остальное I'm Afraid I'm Going to Lose the Answers I've Gotten and… Everything Else
Сезон 1 Серия 4
30 января 2022
Если я не возьму тебя за руку, мне не придется ее отпускать If I Don't Grab Your Hand, I Won't Have to Let Go
Сезон 1 Серия 5
6 февраля 2022
Человек, который не осознает себя королем... Человек, который не достоин быть королем... Ни один из них не годится на трон A man who has no awareness as king... A man who is not qualified to be king... Neither of them is fit for the throne
Сезон 1 Серия 6
13 февраля 2022
Даже если я согрешу... Even if I sin...
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2022
Не было страшно даже в одиночестве. Скорее...одиночество стало добрым с тех пор, как я потерял отца Even alone, it wasn't frightening. Rather...the loneliness has been kind ever since losing Father
Сезон 1 Серия 8
27 февраля 2022
Я помню, как приближалось Рождество. Время, когда я потерял отца I remember when Christmas was approaching. The time when I lost Father
Сезон 1 Серия 9
6 марта 2022
Меня зовут Ричард Плантагенет My Name is Richard Plantagenet
Сезон 1 Серия 10
13 марта 2022
Это мое... мое наказание... That is my... my punishment...
Сезон 1 Серия 11
20 марта 2022
Ричард мертв, умер в одиночестве в лесу в тот день Richard is dead, died alone in the woods that day
Сезон 1 Серия 12
27 марта 2022
Ведь это тело всего лишь тюрьма для души... After all, this body is just a prison of the soul...
Сезон 1 Серия 13
10 апреля 2022
Спокойной ночи. Брат. Good night. Brother.
Сезон 1 Серия 14
17 апреля 2022
Если вы скроете это, вы не почувствуете грусти. If you hide it, you won't feel sadness.
Сезон 1 Серия 15
24 апреля 2022
У дьявола есть путь дьявола. The devil has the devil's way.
Сезон 1 Серия 16
1 мая 2022
Потому что Бог выбрал этого кровавого демона Because God has chosen this bloody demon
Сезон 1 Серия 17
8 мая 2022
Ваше имя Your name
Сезон 1 Серия 18
15 мая 2022
Я буду защищать Эдварда. Этот ребенок - мой сын I Will Protect Edward. That Child Is My Son
Сезон 1 Серия 19
22 мая 2022
Свет над головой The Light Is Overhead
Сезон 1 Серия 20
29 мая 2022
Все должно произовйти овремя It Should Still Be in Time Now
Сезон 1 Серия 21
5 июня 2022
Больше думай головой, чертов сопляк, не умирай, даже если ты слаб Use your head more, damn brat. Don't die even if you are weak
Сезон 1 Серия 22
12 июня 2022
Мать... прощай Mother...... Goodbye
Сезон 1 Серия 23
19 июня 2022
Конец End
Сезон 1 Серия 24
26 июня 2022
График выхода всех сериалов
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