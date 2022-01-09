В 1 сезоне сериала «Похороны Короля Роз» герцог Йоркский хочет заполучить британский трон и уничтожить короля Генриха VI и его преемника. Тем временем у герцога рождается наследник – Ричард Плантагенет. День, когда он появился на свет, был связан со множеством дурных предзнаменований. Ричарда нельзя назвать обыкновенным человеком. Обладая физическими особенностями, связанными с принадлежностью сразу к обоим полам, Ричард III с самого рождения познал ненависть своей матери. Ее озлобленность и пренебрежительное отношение сопровождают мальчика все его детство, провоцируя у него глубокое отвращение к собственному телу.