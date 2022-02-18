В 1 сезоне сериала «Тотемы» события происходят в 1965 году. Советский Союз находится в состоянии холодной войны с западным миром. Один из французских научных деятелей оказывается завербован сотрудниками спецслужбы. Так Фрэнсис Марей становится тайным разведчиком ФСБ. Спустя некоторое время после того, как герой вошел в агентскую сеть, судьба сводит его с пианисткой Людмилой Голубевой из Москвы, которая по личным причинам вынуждена сотрудничать с КГБ. Между агентами вспыхивает бурный роман, однако каждый из них подвергает сомнению искренность другого, думая, что им движут политические мотивы.