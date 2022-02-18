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Тотемы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тотемы
Киноафиша Сериалы Тотемы Сезоны Сезон 1

Totems
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тотемы»

В 1 сезоне сериала «Тотемы» события происходят в 1965 году. Советский Союз находится в состоянии холодной войны с западным миром. Один из французских научных деятелей оказывается завербован сотрудниками спецслужбы. Так Фрэнсис Марей становится тайным разведчиком ФСБ. Спустя некоторое время после того, как герой вошел в агентскую сеть, судьба сводит его с пианисткой Людмилой Голубевой из Москвы, которая по личным причинам вынуждена сотрудничать с КГБ. Между агентами вспыхивает бурный роман, однако каждый из них подвергает сомнению искренность другого, думая, что им движут политические мотивы.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Тотемы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 марта 2022
График выхода всех сериалов
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