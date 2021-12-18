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Подснежник 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подснежник
Киноафиша Сериалы Подснежник Сезоны Сезон 1

Snowdrop
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подснежник»

В 1 сезоне сериала «Подснежник» в конце зимы 1987 года в Корее проходят демократические выборы. В одном из общежитий женского университета в Сеуле внезапно появляется молодой человек, которому необходимо место, чтобы спрятаться. Он истекает кровью. Девушка Ын Ен Чо, поступившая на первый курс, оказывает ему помощь. Она принимает его за студента-активиста, не зная о том, что парень сбежал из лагеря. Герои делают все, чтобы он не попадался на глаза коменданту и сотрудникам правоохранительных органов. Несмотря на угрозу со всех сторон, молодые люди по-настоящему влюбляются друг в друга.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Подснежник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 января 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 января 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 января 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 января 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 января 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 января 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 января 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 января 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
29 января 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 января 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 января 2022
График выхода всех сериалов
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