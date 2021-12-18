В 1 сезоне сериала «Подснежник» в конце зимы 1987 года в Корее проходят демократические выборы. В одном из общежитий женского университета в Сеуле внезапно появляется молодой человек, которому необходимо место, чтобы спрятаться. Он истекает кровью. Девушка Ын Ен Чо, поступившая на первый курс, оказывает ему помощь. Она принимает его за студента-активиста, не зная о том, что парень сбежал из лагеря. Герои делают все, чтобы он не попадался на глаза коменданту и сотрудникам правоохранительных органов. Несмотря на угрозу со всех сторон, молодые люди по-настоящему влюбляются друг в друга.