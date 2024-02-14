В 1 сезоне сериала «New Look: Революция стиля» действие происходит в XX веке, в столице Франции. В центре событий оказываются мировые звезды в области моды – Коко Шанель и Кристиан Диор. Коко уже занимает устойчивые позиции в этой индустрии, она совершила свою знаменитую революцию, надела на женщин брюки и приобрела широкую известность. Спустя некоторое время Диор стремительно ворвался в эту сферу и сразу же обратил на себя внимание. Модельеру удалось потеснить с престола великую Коко. Его новаторские идеи и креативные образы стали глотком свежего воздуха не только для парижских модников, но и для всего мира.