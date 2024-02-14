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New Look: Революция стиля 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала New Look: Революция стиля
Киноафиша Сериалы New Look: Революция стиля Сезоны Сезон 1

The New Look 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «New Look: Революция стиля»

В 1 сезоне сериала «New Look: Революция стиля» действие происходит в XX веке, в столице Франции. В центре событий оказываются мировые звезды в области моды – Коко Шанель и Кристиан Диор. Коко уже занимает устойчивые позиции в этой индустрии, она совершила свою знаменитую революцию, надела на женщин брюки и приобрела широкую известность. Спустя некоторое время Диор стремительно ворвался в эту сферу и сразу же обратил на себя внимание. Модельеру удалось потеснить с престола великую Коко. Его новаторские идеи и креативные образы стали глотком свежего воздуха не только для парижских модников, но и для всего мира. 

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала New Look: Революция стиля График выхода всех сериалов
Сезон 1
Время покажет Just You Wait and See
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2024
Урочный час The Hour
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2024
Только голубое небо вокруг Nothing But Blue Skies
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2024
Какая разница What a Difference
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2024
Какая разница What a Difference
Сезон 1 Серия 5
28 февраля 2024
Отдай мне свое сердце и душу Give Your Heart and Soul to Me
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2024
Все сбылось It All Came True
Сезон 1 Серия 7
13 марта 2024
Я люблю тебя больше всех I Love You Most of All
Сезон 1 Серия 8
20 марта 2024
Все сбылось Will You Return
Сезон 1 Серия 9
27 марта 2024
Я люблю тебя больше всех What a Day This Has Been
Сезон 1 Серия 10
3 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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