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Холодные берега. Возвращение 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Холодные берега. Возвращение
Киноафиша Сериалы Холодные берега. Возвращение Сезоны Сезон 1

Холодные берега. Возвращение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Холодные берега. Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Холодные берега. Возвращение» история следователя Алины Новинской продолжается. Прошло уже много времени с тех пор, как серийный душитель держал в страхе весь город. Теперь героиня работает в НИИ, где занимается исследованием поведения опасных преступников. Женщина сталкивается с серийным убийцей, который занимается подражательством. Информации о нем она не находит в научной картотеке. Вскоре маньяку удается втянуть ее в опасную игру и поставить под угрозу не только карьеру Новинской и брак с Марком, но и всю ее жизнь. Тем временем в Озерске снова начинается череда убийств...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Холодные берега. Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 февраля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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