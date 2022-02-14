В 1 сезоне сериала «Холодные берега. Возвращение» история следователя Алины Новинской продолжается. Прошло уже много времени с тех пор, как серийный душитель держал в страхе весь город. Теперь героиня работает в НИИ, где занимается исследованием поведения опасных преступников. Женщина сталкивается с серийным убийцей, который занимается подражательством. Информации о нем она не находит в научной картотеке. Вскоре маньяку удается втянуть ее в опасную игру и поставить под угрозу не только карьеру Новинской и брак с Марком, но и всю ее жизнь. Тем временем в Озерске снова начинается череда убийств...