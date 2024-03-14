В 1 сезоне сериала «Яблоки не падают никогда» Делани любят друг друга, но иногда, как часто бывает в семьях, им хочется друг друга убить. После того как миссис Делани бесследно исчезает, ее дети встают перед непростым выбором. Здравый смысл велит им сообщить в полицию, но они прекрасно понимают, что главным подозреваемым станет отец. Стэн и Джой более полвека провели вместе, их союз был предметом зависти со стороны друзей. Химия между ними ощущалась и на теннисном корте, и за его пределами. Теперь отпрыски Делани – Эми, Логан, Трой и Брук — должны разобраться, что на самом деле произошло между родителями и какие тайны они скрывали все эти годы.