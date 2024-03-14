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Яблоки не падают никогда 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Яблоки не падают никогда
Киноафиша Сериалы Яблоки не падают никогда Сезоны Сезон 1

Apples Never Fall
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Яблоки не падают никогда»

В 1 сезоне сериала «Яблоки не падают никогда» Делани любят друг друга, но иногда, как часто бывает в семьях, им хочется друг друга убить. После того как миссис Делани бесследно исчезает, ее дети встают перед непростым выбором. Здравый смысл велит им сообщить в полицию, но они прекрасно понимают, что главным подозреваемым станет отец. Стэн и Джой более полвека провели вместе, их союз был предметом зависти со стороны друзей. Химия между ними ощущалась и на теннисном корте, и за его пределами. Теперь отпрыски Делани – Эми, Логан, Трой и Брук — должны разобраться, что на самом деле произошло между родителями и какие тайны они скрывали все эти годы.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Яблоки не падают никогда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Делани The Delaneys
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2024
Логан Logan
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2024
Эми Amy
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2024
Брук Brooke
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2024
Трой Troy
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2024
Стэн Stan
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2024
Джой Joy
Сезон 1 Серия 7
14 марта 2024
График выхода всех сериалов
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