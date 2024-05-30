В 1 сезоне сериала «За семью печатями» маленькая Кристина теряет родителей и сразу же переживает самое страшное в своей жизни предательство. Когда роль главы семейства ложится на плечи ее старшей сестры Анны, девушка принимает решение оставить Кристину в детском доме. Девочка растет одна в приюте и усваивает жестокий урок: доверять в этом мире нельзя никому, даже самым близким, казалось бы, людям. Проходят годы, и Кристина становится замкнутой, строгой и принципиальной бизнесвумен. Вот только в этот самый момент в ее жизнь вновь вторгается родная семья. Аня просит ее вернуться и помочь с одним делом.