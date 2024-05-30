Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

За семью печатями 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За семью печатями
Киноафиша Сериалы За семью печатями Сезоны Сезон 1

Za semyu pechatyami 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «За семью печатями»

В 1 сезоне сериала «За семью печатями» маленькая Кристина теряет родителей и сразу же переживает самое страшное в своей жизни предательство. Когда роль главы семейства ложится на плечи ее старшей сестры Анны, девушка принимает решение оставить Кристину в детском доме. Девочка растет одна в приюте и усваивает жестокий урок: доверять в этом мире нельзя никому, даже самым близким, казалось бы, людям. Проходят годы, и Кристина становится замкнутой, строгой и принципиальной бизнесвумен. Вот только в этот самый момент в ее жизнь вновь вторгается родная семья. Аня просит ее вернуться и помочь с одним делом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «За семью печатями» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 июня 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 июня 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
13 июня 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 июня 2024
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше