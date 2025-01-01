Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Жестокий мир мужчин 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жестокий мир мужчин
Киноафиша Сериалы Жестокий мир мужчин Сезоны Сезон 1

Жестокий мир мужчин
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Жестокий мир мужчин»

В 1 сезоне сериала «Жестокий мир мужчин» специалист по финансам Кира Арефьева получает заманчивое карьерное предложение. Правление крупной компании предлагает ей вступить в совет директоров и выкупить часть акций, чтобы стать полноправной совладелицей. Молодая финансистка идет на этот риск, даже не догадываясь, что ее жестоко обманывают. В одночасье девушка погрязает в долгах, подпадает под статью и теряет работу, перспективы и уважение коллег. Едва поняв, что она стала лишь пешкой в «игре» опытных мужчин-бизнесменов, Кира придумывает хитроумный план. Она решает поставить обидчиков на место и вернуть себе доброе имя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Жестокий мир мужчин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше