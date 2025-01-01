В 1 сезоне сериала «Жестокий мир мужчин» специалист по финансам Кира Арефьева получает заманчивое карьерное предложение. Правление крупной компании предлагает ей вступить в совет директоров и выкупить часть акций, чтобы стать полноправной совладелицей. Молодая финансистка идет на этот риск, даже не догадываясь, что ее жестоко обманывают. В одночасье девушка погрязает в долгах, подпадает под статью и теряет работу, перспективы и уважение коллег. Едва поняв, что она стала лишь пешкой в «игре» опытных мужчин-бизнесменов, Кира придумывает хитроумный план. Она решает поставить обидчиков на место и вернуть себе доброе имя.