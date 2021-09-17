В 1 сезоне сериала «Покопайтесь в моей памяти» опытная женщина-детектив Вера Бережная управляет собственным частным сыскным агентством. Очередной ее клиенткой оказывается пожилая женщина Елизавета Сухомлинова, переживающая за свою дочь. Старушка уверена, что ее наследница вышла замуж за ужасного человека, и просит Веру отыскать доказательства его двойной жизни. Профессионал принимается за дело, но ее ждет неприятный сюрприз. Подозреваемого в измене зятя кто-то убивает. Теперь Вера должна не только узнать о мужчине как можно больше, но и выяснить, кому, кроме «любимой» тещи, была выгодна его гибель.