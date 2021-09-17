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Покопайтесь в моей памяти 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Покопайтесь в моей памяти
Киноафиша Сериалы Покопайтесь в моей памяти Сезоны Сезон 1

Покопайтесь в моей памяти 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Покопайтесь в моей памяти»

В 1 сезоне сериала «Покопайтесь в моей памяти» опытная женщина-детектив Вера Бережная управляет собственным частным сыскным агентством. Очередной ее клиенткой оказывается пожилая женщина Елизавета Сухомлинова, переживающая за свою дочь. Старушка уверена, что ее наследница вышла замуж за ужасного человека, и просит Веру отыскать доказательства его двойной жизни. Профессионал принимается за дело, но ее ждет неприятный сюрприз. Подозреваемого в измене зятя кто-то убивает. Теперь Вера должна не только узнать о мужчине как можно больше, но и выяснить, кому, кроме «любимой» тещи, была выгодна его гибель.

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Список серий 1-го сезона сериала «Покопайтесь в моей памяти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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