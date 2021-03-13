В 1 сезоне сериала «Драмкружок» в средней школе Тоокус штата Миннесота приходит к власти молодой и творческий директор Мак. Своим первым указом он создает в гимназии драматический кружок для учеников и педагогов. В мечтах Мака – постановка собственного авторского мюзикла, выступления на фестивалях и победы в международных конкурсах. Однако на практике задача оказывается не такой простой. Дети не очень-то спешат к славе, поэтому разглядеть среди них новых звезд, да еще и заставить их репетировать нелегко. А тут еще и школьный хореограф получает травму. Маку приходится надеть счастливую шляпу и перейти к жестким мерам.