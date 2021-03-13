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Драмкружок 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Драмкружок
Киноафиша Сериалы Драмкружок Сезоны Сезон 1

Drama Club 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Драмкружок»

В 1 сезоне сериала «Драмкружок» в средней школе Тоокус штата Миннесота приходит к власти молодой и творческий директор Мак. Своим первым указом он создает в гимназии драматический кружок для учеников и педагогов. В мечтах Мака – постановка собственного авторского мюзикла, выступления на фестивалях и победы в международных конкурсах. Однако на практике задача оказывается не такой простой. Дети не очень-то спешат к славе, поэтому разглядеть среди них новых звезд, да еще и заставить их репетировать нелегко. А тут еще и школьный хореограф получает травму. Маку приходится надеть счастливую шляпу и перейти к жестким мерам.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Драмкружок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 мая 2021
График выхода всех сериалов
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