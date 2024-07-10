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Санни 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Санни
Киноафиша Сериалы Санни Сезоны Сезон 1

Sunny 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Санни»

В 1 сезоне сериала «Санни» Сьюзи живет в Киото вместе со своей семьей. В ее жизни уже много лет не происходило никаких чрезвычайных ситуаций. Но все изменилось после того, как ее супруг и сын пропали во время авиакатастрофы. Обстоятельства их бесследного исчезновения окутаны тайной, которую не смогли разгадать сотрудники правоохранительных органов. Сьюзи сражается с пустотой внутри и проводит время в обществе домашнего робота Санни, разработанного коллегами ее сгинувшего мужа. Поначалу Сьюзи не нравится взаимодействовать с машиной, но через время между ней и Санни устанавливаются дружеские отношения.

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Список серий сериала Санни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Он занимается холодильниками He's in Refrigerators
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2024
Не вините машину Don't Blame the Machine
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2024
М-м, Хиноки Mmmm, Hinoki
Сезон 1 Серия 3
17 июля 2024
Липучка Sticky
Сезон 1 Серия 4
24 июля 2024
Джоуи Сакамото Joey Sakamoto
Сезон 1 Серия 5
31 июля 2024
Киотские мандзю, очень вкусные Kyoto Manju, So Delicious
Сезон 1 Серия 6
7 августа 2024
Произошли перемены There's Been a Shift
Сезон 1 Серия 7
14 августа 2024
Мусор или не мусор Trash or Not-Trash
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2024
Кто в коробке? Who's in the Box?
Сезон 1 Серия 9
28 августа 2024
Темная инструкция The Dark Manual
Сезон 1 Серия 10
4 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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