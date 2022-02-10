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Сороки-убийцы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сороки-убийцы
Киноафиша Сериалы Сороки-убийцы Сезоны Сезон 1

Magpie Murders
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сороки-убийцы»

В 1 сезоне сериала «Сороки-убийцы» в центре событий оказывается редактор Сьюзен Райленд, в руки которой попадает незавершенная рукопись детективного произведения. Сюжет интригует Сьюзен и, дочитав текст, она хочет выяснить, чем окончился роман, однако с удивлением обнаруживает, что автор работы некоторое время назад скончался. Райленд решает провести собственное расследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах он умер. Вскоре ей становится понятно, что эта смерть не была случайным трагическим происшествием. Да и ее жизни тоже может грозить опасность. 

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сороки-убийцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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