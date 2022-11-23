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Идеальный голос: Бампер в Берлине 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Идеальный голос: Бампер в Берлине
Киноафиша Сериалы Идеальный голос: Бампер в Берлине Сезоны Сезон 1

Pitch Perfect: Bumper in Berlin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеальный голос: Бампер в Берлине»

В 1 сезоне сериала «Идеальный голос: Бампер в Берлине» в центре событий оказывается исполнитель Бампер Аллен — лидер популярного музыкального коллектива «Триальтины», который в свое время сражался за любовь слушателей с группой «Барденские Беллы». Главный герой обладает обаянием настоящего циника и негодяя, что, по всей видимости, получает отражение в его творчестве. Однако сольная карьера Аллена не задалась, а дебютная пластинка провалилась. Но после поражения Бампер узнает, что одна из его песен стала хитом у европейских слушателей. Тогда он решает переехать в Германию и продолжить свою карьеру там.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Идеальный голос: Бампер в Берлине График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лицо для выпечки Backpfeifengesicht
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2022
Паника при закрытии ворот Torschlusspanik
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2022
Усугублять Verschlimmbessern
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2022
Поглаживание Streicheleinheit
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2022
Один-одинешенек Mutterseelenallein
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2022
Партнеры Lebensabschnittspartner
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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