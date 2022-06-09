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Близкие друзья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Близкие друзья
Киноафиша Сериалы Близкие друзья Сезоны Сезон 1

Queer As Folk
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Близкие друзья»

В 1 сезоне сериала «Близкие друзья» в центре событий оказываются трое друзей, имеющих непосредственное отношение к ЛГБТ-комьюнити. Молодой менеджер с чудаковатой мамой и дядей, умирающим от ВИЧ-инфекции, манерный и обаятельный гей и офисный работник, тайно влюбленный в своего лучшего друга. Тот пользуется большой популярностью среди гомосексуалистов, но не верит в длительные отношения и заводит романы только на одну ночь. Друзья продолжают искать себя в этом мире, преодолевать проблемы, в том числе сталкиваясь с общественным порицанием, нетерпимостью и ограниченностью окружающих.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Близкие друзья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вавилон Babylon
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2022
Заблокировано Blocked
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2022
Добро пожаловать в Адскую Пасть Welcum to the Hellmouth
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2022
#К черту людей с ограниченными возможностями #F*ck Disabled People
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2022
Удушение Choke
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2022
Притворись, что ты кто-то другой Pretend You're Someone Else
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2022
Проблематика Problemática
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2022
Кощунство Sacrilege
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2022
График выхода всех сериалов
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