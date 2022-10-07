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Мегатон Мусаси 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мегатон Мусаси
Киноафиша Сериалы Мегатон Мусаси Сезоны Сезон 2

Megaton Musashi 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мегатон Мусаси»

Во 2 сезоне сериала «Мегатон Мусаси» события разворачиваются в далеком будущем, где большая часть человечества уничтожена инопланетными вторженцами. Проходит несколько месяцев с того дня, когда к Ямато вернулись воспоминания о том трагическом сражении с инопланетянами. Он и двое его друзей пытаются сопротивляться новой власти во имя спасения оставшихся землян. В этом им помогает суперсовременная боевая машина – робот Мусаси, созданный земными учеными из сплава мегатрония. Только от команды Ямато зависит, обретет ли человечество былое величие, или будет уничтожено окончательно.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Мегатон Мусаси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
18 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
2 декабря 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
9 декабря 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
16 декабря 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
23 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
30 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
3 февраля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
10 февраля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
17 февраля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
24 февраля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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