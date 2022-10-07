Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Megaton Musashi 2021 - 2023, season 2

Megaton Musashi season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Megaton Musashi Seasons Season 2
Megaton Musashi 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 15
Runtime 7 hours 30 minutes
"Megaton Musashi" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Мегатон Мусаси» события разворачиваются в далеком будущем, где большая часть человечества уничтожена инопланетными вторженцами. Проходит несколько месяцев с того дня, когда к Ямато вернулись воспоминания о том трагическом сражении с инопланетянами. Он и двое его друзей пытаются сопротивляться новой власти во имя спасения оставшихся землян. В этом им помогает суперсовременная боевая машина – робот Мусаси, созданный земными учеными из сплава мегатрония. Только от команды Ямато зависит, обретет ли человечество былое величие, или будет уничтожено окончательно.

Series rating

6.1
Rate 14 votes
6.3 IMDb

Megaton Musashi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 October 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 October 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 October 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 October 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
18 November 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
2 December 2022
Episode 7
Season 2 Episode 7
9 December 2022
Episode 8
Season 2 Episode 8
16 December 2022
Episode 9
Season 2 Episode 9
23 December 2022
Episode 10
Season 2 Episode 10
30 December 2022
Episode 11
Season 2 Episode 11
3 February 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
10 February 2023
Episode 13
Season 2 Episode 13
17 February 2023
Episode 14
Season 2 Episode 14
24 February 2023
Episode 15
Season 2 Episode 15
17 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more