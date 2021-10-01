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Мегатон Мусаси 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мегатон Мусаси
Киноафиша Сериалы Мегатон Мусаси Сезоны Сезон 1

Megaton Musashi 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мегатон Мусаси»

В 1 сезоне сериала «Мегатон Мусаси» молодые парни Ямато, Хидзиката и Асами узнают, что мир, в котором они привыкли жить, на самом деле – виртуальная реальность. Их тела находятся в последнем на Земле Убежище, где скрываются остатки человечества после поражения в войне с инопланетянами. Однако некоторые смельчаки все же выходят на поверхность и пытаются вернуть планету своему виду, которому она по праву принадлежит. Для борьбы с захватчиками они используют огромных роботов, пилотируемых из кабины. Подростки решают присоединиться к Сопротивлению и начинают управлять одной из таких машин.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Мегатон Мусаси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 декабря 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 декабря 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
24 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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