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Дипломат 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дипломат
Киноафиша Сериалы Дипломат Сезоны Сезон 1

Дипломат 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дипломат»

В 1 сезоне сериала «Дипломат» потомственный чиновник Министерства иностранных дел Петр Лучников окружен красивыми и хитрыми женщинами. Дипломатия буквально у его в крови, поэтому он всегда может обольстить, умаслить и уговорить кого угодно… кроме, как выясняется, собственных любимых дам. А их в его жизни немало: новая жена Люся, бывшая возлюбленная Маргарита и любовница Ульяна. А ведь еще у него есть лапочка-дочка, невестка и полный офис симпатичных сотрудниц. Ситуация усугубляется, когда на работу к Лучникову нанимается заикающаяся «серая мышка» Инга, которая оказывается дочерью его злейшего врага.

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Список серий сериала Дипломат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
2 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 сентября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 сентября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 сентября 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
10 сентября 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
10 сентября 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
11 сентября 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
11 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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