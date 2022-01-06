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Саюки: Перезарядка – Зероин 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Саюки: Перезарядка – Зероин
Киноафиша Сериалы Саюки: Перезарядка – Зероин Сезоны Сезон 1

Saiyuuki Reload: Zeroin 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Саюки: Перезарядка – Зероин»

В 1 сезоне сериала «Саюки: Перезарядка – Зероин» буддийские первосвященники обеспокоены участившимися случаями нападения демонов на людей. Много десятилетий ёкаи мирно жили бок о бок с человеческим родом, однако теперь что-то заставило их взбунтоваться. Среди пострадавших есть даже убитые. Однако просто выгнать демонов из мира не получится, а потому необходимо найти и устранить причину их озлобленности. Монах по имени Санзо Гэнджо вместе со своими друзьями Хаккаем, Годжо и Гоку отправляется на поиски разгадки. Вскоре он узнает, что кто-то пытался вернуть к жизни самого опасного ёкая Гюмао.

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Саюки: Перезарядка – Зероин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
17 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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