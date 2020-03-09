Menu
Delfin season 1 watch online

Delfin season 1 poster
Дельфин 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Дельфин» молодой талантливый полицейский Андрей Кораблев живет и работает в Москве. Однажды парню сообщают о гибели его последнего родственника. Дедушка Андрея утонул, выйдя на лодке в море в родном городке Южноморске. Но он был опытным рыбаком, так что его внук уверен: здесь не обошлось без стороннего вмешательства. Он приезжает на малую родину и начинает собственное расследование. Вскоре герой узнает, что бывший бандит Сергей Боровиков пытался купить участок Деда, но тот был против. Подсказки Андрею дают дельфины, с которыми парень, как он уверяет, умеет общаться с детства.

7.2
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Season 1
Season 1 Episode 1
9 March 2020
Season 1 Episode 2
9 March 2020
Season 1 Episode 3
9 March 2020
Season 1 Episode 4
9 March 2020
