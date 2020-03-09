В 1 сезоне сериала «Дельфин» молодой талантливый полицейский Андрей Кораблев живет и работает в Москве. Однажды парню сообщают о гибели его последнего родственника. Дедушка Андрея утонул, выйдя на лодке в море в родном городке Южноморске. Но он был опытным рыбаком, так что его внук уверен: здесь не обошлось без стороннего вмешательства. Он приезжает на малую родину и начинает собственное расследование. Вскоре герой узнает, что бывший бандит Сергей Боровиков пытался купить участок Деда, но тот был против. Подсказки Андрею дают дельфины, с которыми парень, как он уверяет, умеет общаться с детства.