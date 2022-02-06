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Деревянный гребешок 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Деревянный гребешок
Киноафиша Сериалы Деревянный гребешок Сезоны Сезон 1

Деревянный гребешок 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Деревянный гребешок»

В 1 сезоне сериала «Деревянный гребешок» юная Анастасия счастлива с любимым мужчиной и собирается замуж. Незадолго до свадьбы Настя получает странное наследство – старинный гребень, принадлежавший когда-то ее бабушке – настоящей цыганке и колдунье Лале. Однако этот семейный талисман не приносит ей счастья. Брак срывается, когда жениха внезапно обвиняют в убийстве их общего друга. Он оказывается за решеткой, а Настя обещает себе во что бы то ни стало разобраться в причинах трагедии и найти настоящего виновника преступления. Спустя много лет она становится следователем. Но гребень по-прежнему хранится в ее семье.

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Список серий 1-го сезона сериала «Деревянный гребешок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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