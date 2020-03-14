Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Наша доктор 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наша доктор
Киноафиша Сериалы Наша доктор Сезоны Сезон 1

Наша доктор 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наша доктор»

В 1 сезоне сериала «Наша доктор» молодая девушка Мария работает детским хирургом в престижной частной клинике под руководством своего родного отца и наставника – профессора медицины Лукаша. Ежедневно она спасает жизни малышей, но однажды ее операция заканчивается неудачно, и маленькая девочка Майя Громова впадает в кому. Отец не может простить Маше такой ошибки и отстраняет ее от работы. Ситуацию усугубляет ушлая и хитрая невеста Лукаша Полина, которая настраивает профессора против дочери. Девушка устраивается участковым врачом в самую обычную детскую поликлинику и начинает свой путь заново.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий сериала Наша доктор График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2020
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше