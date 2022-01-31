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Дом Бобринских 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом Бобринских
Киноафиша Сериалы Дом Бобринских Сезоны Сезон 1

Дом Бобринских
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Дом Бобринских»

В 1 сезоне сериала «Дом Бобринских» потомок древнего дворянского рода Александр Бобринский едва сводит концы с концами. Бизнес идет из рук вон плохо, а фамильный дом его семейства не только давно требует ремонта, но и может быть отобран в собственность города. Чтобы не подвести своих родных, Александр решается на крайние меры: он просит помощи у предков. Однако импровизированный спиритический сеанс проходит не по плану, и в гостиной дома в XXI веке появляется граф Андрей Бобринский из XIX века. Он переносится прямо с собственной свадьбы и теперь рискует не успеть зачать наследника в прошлом.

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Список серий сериала Дом Бобринских График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
2 февраля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 февраля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
8 февраля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 февраля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 февраля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
9 февраля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 февраля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
14 февраля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
15 февраля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
15 февраля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
16 февраля 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
16 февраля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
21 февраля 2022
Сезон 20
Сезон 1 Серия 20
21 февраля 2022
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
22 февраля 2022
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
22 февраля 2022
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
23 февраля 2022
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
23 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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