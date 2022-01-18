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18+ 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы 18+ Сезоны Сезон 1

18+
Название Сезон 1
Количество серий 9
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «18+»

В 1 сезоне сериала «18+» в центре событий оказываются супруги Валерия и Владислав, которые столкнулись с финансовыми неприятностями. После того как герои влезли в большие долги, им пришлось экстренно искать способ поправить свое бедственное материальное положение. Раздумывая над тем, где бы в кратчайшие сроки заработать приличную сумму денег, они натыкаются на объявление о вебкам-студии. Попасть в этот мир достаточно легко: надо просто нажать REC в своем гаджете и снять откровенное видео. Бесшабашной Лере такой вариант заработка приходится по душе, а застенчивый умник Влад готов на все ради любимой.

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Список серий сериала 18+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
График выхода всех сериалов
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