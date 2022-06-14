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Акула 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Акула
Киноафиша Сериалы Акула Сезоны Сезон 1

Акула 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Акула»

В 1 сезоне сериала «Акула» сотрудники правоохранительных органов Александр Кулаков «Акула» и Виктор Дроздов «Дрозд» пользуются уважением коллег. Начальство тоже довольно их службой и часто ставит в пример новичкам. Акула и Дрозд – не просто коллеги, но и лучшие друзья. Кажется, в их жизни все складывается отлично: оба парня удачно женаты и реализованы в своем деле. Однако никто не знает, что герои являются высококлассными профессионалами не только в уголовном розыске. В свободное время они помогают бизнесмену Григорию Шаповалову, известному в криминальных кругах под прозвищем Шульц.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Акула» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
16 июня 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 июня 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 июня 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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